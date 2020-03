O festival da Eurovisão foi cancelado. É a primeira vez que o evento, cuja final se realizaria em Roterdão, nos Países Baixos, no dia 16 de maio, não acontece em 65 anos.

"É com profunda pena que temos de anunciar o cancelamento do Festival Eurovisão da Canção 2020 em Roterdão", lê-se no comunicado da organização no site oficial, "nas últimas semanas, explorámos muitas opções alternativas que permitissem a realização do evento. Contudo, a incerteza criada com a disseminação da Covid-19 pela Europa - e as restrições colocadas pelos governos e das autoridades holandesas - significa que a União Europeia de Radiodifusão tenha tomado a difícil decisão de não continuar com o evento ao vivo como estava planeado".

Antes dos pedidos de paciência aos fãs da Eurovisão e dos agradecimentos à equipa holandesa e aos outros elementos que têm ajudado na organização do festival de 2020, lê-se ainda: "estamos muito orgulhosos do facto de o Festival Eurovisão da Canção ter unido o público todos os anos, sem interrupção, nos passados 64 anos e nós, tal como milhões de fãs em todo o mundo, estamos extremamente tristes que não possa realizar-se em maio. Vamos continuar em conversações no que diz respeito à organização do festival de 2021".