Aconteceu a 24 de julho, no Roseland Ballroom, em Nova Iorque. O que tinha nascido dentro de um sampler que pilhava velhas gravações de Isaac Hayes ou Lalo Schifrin transformou-se, em Nova Iorque, numa incrível performance em que as máquinas acabaram substituídas pela New York Philharmonic Orchestra. 'Sour Times', 'Only You' ou 'Glory Box' foram assim entregues a uma magnificência orquestral, com os Portishead a interagir em tempo real com as cordas dirigidas pelo lendário Nick Ingman, arranjador de inúmeras gravações de culto do universo da Library Music. O resultado é espantoso.

Alinhamento:

Humming

Cowboys

All Mine

Half Day Closing

Over

Only You

Seven Months

Numb

Undenied

Mysterons

Sour Times

Elysium

Glory Box

Roads

Strangers

Western Eyes