Álvaro Covões, diretor-geral da promotora de espetáculos Everything is New, confirmou à BLITZ que os concertos de abril, casos dos de Nick Cave (dia 19), Bon Iver (dia 15), ambos na Altice Arena, em Lisboa, e Yes (dia 24), no Campo Pequeno, também em Lisboa, serão adiados.

"Isto cada dia é um dia, mas obviamente que relativamente aos concertos de abril, face aos acontecimentos recentes, estamos a trabalhar no sentido de mudar as datas", garantiu.

"É o que faz sentido. Aliás, adiar não é cancelar. Mas, quer dizer, não há outra forma", continuou, referindo-se ao surto do novo coronavírus que está a afetar o país e o mundo, "neste momento não pode acontecer nada em Portugal, as fronteiras estão fechadas”.