Bruce Springsteen partilhou, na íntegra, o concerto que deu com a sua E Street Band no Hyde Park, em Londres, em 2009.

O objetivo, explicou, é levar os fãs a permanecerem em casa e evitar a propagação do novo coronavírus.

"Vejam o 'London Calling: Live In Hyde Park' no conforto das vossas casas", anunciou Springsteen, no Twitter. "Pratiquem a distância social".

Veja aqui o concerto: