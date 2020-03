Brian May lançou um apelo emocionado no seu Instagram, acerca dos perigos do novo coronavírus.

"Esta é capaz de ser a mensagem mais importante que publiquei", escreve o guitarrista dos Queen.

"Há tanta informação falsa por aí - pessoas que dizem que o coronavírus não é uma ameaça, que nem existe. E o nosso Governo falhou em agir prontamente, o que poderá vir a causar milhares de mortes", escreve, referindo-se ao Primeiro-ministro Boris Johnson.

"Já é tarde para controlar o coronavírus na Grã-Bretanha, mas ainda podemos salvar a vida de alguns dos nossos entes queridos, fazendo agora o que devíamos ter feito há três meses".

Brian May recomenda então aos seus seguidores que evitem o contacto social, se possível de forma total, e pede-lhes que leiam o artigo que partilha.

"É necessário que sejam tomadas medidas extremas - adiá-las é uma m*rda. E por favor, políticos, parem de falar sobre a economia. Há um milhão de vidas em risco".