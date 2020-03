Bono interpretou uma canção nova dos U2, num direto nas redes sociais.

"Esta canção foi feita há cerca de uma hora. Acho que se chama 'Let Your Love Be Known'", afirmou, pedindo aos fãs para que dessem a sua opinião.

O tema foi dedicado não só ao povo italiano, um dos mais flagelados pela pandemia de Covid-19, que Bono diz ter sido a "inspiração" para a sua composição, mas também "aos médicos, enfermeiras e cuidadores na linha da frente" de combate ao novo coronavírus em todo o mundo.

À semelhança de muitos países por todo o mundo, também na República da Irlanda - país natal dos U2 - se atravessa um período de isolamento de forma a conter o avanço do vírus. Este período começou no passado dia 13 de março e deverá terminar a 29 do mesmo mês.

Ouça aqui a nova canção dos U2: