Numa altura em que se sucedem os cancelamentos causados pelo surto do novo coronavírus, foi anunciado um novo festival.

Chama-se SoundFlower Fest e acontece a 4 e 5 de setembro, em Valada, no Cartaxo.

No festival que promete devolver a música "à margem do Tejo" atuarão os britânicos Temples, cujo concerto em Lisboa foi recentemente cancelado.

A atuação dos Temples está marcada para 5 de setembro.



"O SoundFlower Fest será um festival que terá como base a sustentabilidade ambiental, a música independente e a experiência de liberdade e igualdade. Aproximar pessoas, músicas, sons, paisagens e o planeta com os seres vivos e criar uma experiência total de sentidos é o que se viverá em Valada, em setembro", pode ler-se em comunicado.



O festival deverá apresentar estes palcos:



• MAIN STAGE: artistas conceituados a nível internacional, do indie rock à soul music

• CHILL & DANCE: DJs de música eletrónica

• TASQUINHA COURT: música portuguesa, do fado ao pop

• LIVING ROOM SESSIONS: valores emergentes da música nacional

Os bilhetes custarão 39 euros (diário) e 59 euros (passe). Quem tiver comprado bilhete para o concerto dos Temples em Lisboa tem entrada garantida no festival, no dia do concerto dos ingleses.