Morreu o músico português Pedro Barroso.

Voz de temas como 'Menina dos Olhos de Água' ou 'Viva Quem Canta', Pedro Barroso morreu esta segunda-feira, 16 de março, aos 69 anos.

A notícia é dada pelo seu filho, Nuno Barroso, no Facebook.

Desde o passado dia 7 de março que Pedro Barroso se encontrava internado, em estado terminal, como comunicou na altura, também, o seu filho.

Da sua discografia constam mais de 30 álbuns e canções como 'Cantarei' ou 'Ai Consta'.

No final do ano passado, quando já estava doente com cancro, deu um concerto no Teatro Virgínia, em Torres Novas, assinalando 50 anos de carreira e escrevendo no Facebook:



"Não frequentei os sítios que era preciso e dava jeito para ser frívolo, colunável e bajulado diariamente no medíocre social de referencia. Mas é bom, ao mesmo tempo, estar aqui de cabeça erguida, 50 anos de ideias música e palavras convividas. (...) A minha vida foi um privilégio. Uma festa compartilhada".