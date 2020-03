Lucian Grainge, CEO da editora multinacional Universal, está internado num hospital em Los Angeles depois de ter testado positivo para a Covid-19, avança a publicação norte-americana Billboard. Considerado uma das pessoas mais influentes da indústria musical, Grainge tem 60 anos e nasceu em Londres.

Num comunicado enviado à equipa com quem o CEO trabalha mais de perto, o responsável máximo dos recursos humanos da Universal garantiu aos trabalhadores que planeiam limpar a fundo e desinfetar o escritório de Santa Monica e que contactaram cada um dos trabalhadores que podem ter contactado diretamente com Grainge nos últimos 14 dias.

"Percebemos que estejam todos preocupados com a sua próprias saúde e com a dos vossos colegas, familiares, amigos e com o nosso colega que está doente", lê-se no comunicado obtido pela Billboard, "mesmo que tenham estado no mesmo espaço interior, mas não em contacto próximo com o colega infetado, o vosso risco é baixo".

Recorde-se que a Universal tem no seu catálogo alguns dos maiores artistas do mundo, como Billie Eilish, Madonna, Taylor Swift, Elton John, Mark Knopfler, Metallica, Pearl Jam, Mariah Carey, e portugueses como Ana Moura, Pedro Abrunhosa ou Rodrigo Leão.