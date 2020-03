Já começou o @FestivalEuFicoEmCasa, criado como forma de reagir aos efeitos do novo coronavírus e à necessidade de isolamento social.



Até ao próximo domingo, perto de 80 músicos portugueses vão protagonizar - diariamente, entre as 17h00 e as 23h30 - um festival virtual na rede social Instagram.

A transmissão de cada concerto, que terá duração máxima de 30 minutos, será feita, em paralelo, na conta de Instagram de cada um dos artistas que participam no festival, a partir da sua própria casa, e na conta criada propositadamente para o efeito, @FestivalEuFicoEmCasa. A iniciativa une artistas dos mais variados géneros musicais, de várias editoras e agências.



Veja os horários dos concertos de hoje:



17h00 – Bárbara Tinoco (ver concerto aqui).

17h30 – André Henriques (ver concerto aqui)

18h00 – Elisa Rodrigues (ver concerto aqui)

18h30 – Buba Espinho (ver concerto aqui)

19h00 – Filipe Gonçalves (ver concerto aqui)

19h30 – João Pedro Pais (ver concerto aqui)

20h00 – DOMI (ver concerto aqui)

20h30 – Cristina Branco (ver concerto aqui)

21h00 – Boss AC (ver concerto aqui)

21h30 – Diogo Piçarra (ver concerto aqui)

22h00 – David Fonseca (ver concerto aqui)

22h30 – Samuel Úria (ver concerto aqui)

23h00 – BRANKO (ver concerto aqui)