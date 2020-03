Foi preciso esperar até 1996, ano do lançamento de "No Code", para os Pearl Jam virem tocar a Portugal.

A longa espera foi compensada por uma data dupla: a 24 e 25 de novembro, no Pavilhão Dramático de Cascais.

O segundo destes concertos fiquei registado naquilo a que, na altura, se chamava "vídeo amador" - mas a emoção de público e banda, no seu primeiro encontro, é evidente, tal como assinalado nas reportagens que, na altura, o jornal BLITZ e a restante imprensa nacional publicaram.

Alinhamento



Who You Are

Animal

Hail Hail

Tremor Christ

Corduroy

Better Man

Not for You

Off He Goes

Mankind

Even Flow

Jeremy

Daughter

Sometimes

Rearviewmirror

Immortality

Footsteps (Hunger Strike)

State of Love and Trust

Alive



Once

Black

Smile

Porch

Yellow Ledbetter

Rockin' in the Free World