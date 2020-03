Talkfest'20: fórum no ISCTE, com concertos no Espaço Time Out Lisboa e no Maus Hábitos, no Porto, adiado de 11 a 14 de março para 15 a 17 de outubro



The Mission: concertos no Hard Club no Porto a 13 e 14 de março foram adiados para datas a anunciar



Moon Duo no Theatro Circo de Braga, a 12 de março, e no B.Leza, em Lisboa, a 16 de março: cancelados



Cock Robin: concertos no Coliseu de Lisboa a 13 de março e no Coliseu do Porto a 14 de março foram adiados para 30 e 31 de outubro, respetivamente .



Revenge of the 90s: em Faro a 13 de março e em Guimarães a 21 de março adiados para datas a confirmar



Tony Carreira na Altice Arena, Lisboa: adiado de 14 de março para 27 de novembro



David Fonseca na Casa das Artes de Famalicão a 14 de março: adiado, ainda sem data

Camané & Mário Laginha no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães a 14 de março: adiado para data a confirmar

José Cid no Casino de Vilamoura a 14 de março: adiado para 29 de maio

Festival Sons de Vez no Auditório Casa das Artes, em Arcos de Valdevez, de 14 a 28 de março: cancelado

Temples no Lisboa ao Vivo a 16 de março: adiado para dia 5 de setembro, no festival SoundFlower, em Valada, no Cartaxo

Metronomy no Coliseu de Lisboa a 17 de março: adiado para dia 7 de setembro



Russian Circles + Torche no Hard Club, 18 de março, e no Lisboa ao Vivo: cancelados

DIIV no Hard Club, no Porto, a 19 de março e no Lisboa Ao Vivo a 20 de março: adiados para datas a anunciar

Capicua no Teatro Aveirense, em Aveiro, a 20 de março: adiado para data a anunciar

Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, nos dias 20 e 21 de março: em processo de reagendamento



Disney on Ice na Altice Arena entre 20 e 22 de março: adiado para datas a confirmar

Marco Paulo no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 21 de março adiado para 23 de maio



Jota Quest no Campo Pequeno, em Lisboa, a 21 de março: adiado para data a confirmar



Snarky Puppy: concertos no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, a 22 de março e no Coliseu do Porto a 24 de março: cancelados



Festival MIL - Lisbon International Music Network em várias salas do Cais do Sodré, em Lisboa, a 25, 26 e 27 de março: cancelado . Contava no cartaz com nomes como Manel Cruz, David Bruno, Luís Severo, Sensible Soccers, Fado Bicha, Papillon e DJ Marfox, entre outros

Vivarium Festival no Maus Hábitos, no Porto, com atuações de Osso Vaidoso, Telectu ou Yatta, entre 26 e 28 de março: adiado para datas a anunciar

Gala de entrega dos prémios Autores, da Sociedade Portuguesa de Autores, a 26 de março no Centro Cultural de Belém, em Lisboa: adiada para data a confirmar

Pop Dell'Arte no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 27 de março: adiado para 8 de maio

Diogo Piçarra na Altice Arena, Lisboa, a 28 de março: adiado para 12 de setembro



Mão Morta no Theatro Circo, Braga, a 28 de março: cancelado



Tony Carreira no Pavilhão Rosa Mota, Porto, a 28 de março: adiado para data a confirmar



Forever King of Pop no Coliseu do Porto a 28 de março: cancelado

Fat Freddy's Drop no Campo Pequeno, em Lisboa, a 29 de março: adiado para data a confirmar

Mão Morta no Teatro Gil Vicente, Coimbra, a 30 de março: cancelado



Festival Tremor, em Ponta Delgada, nos Açores, de 31 de março a 4 de abril: cancelado

Branko no Teatro Tivoli, em Lisboa, adiado de 2 de abril para 15 de maio



Stomp no Teatro Tivoli até 29 de março e no Coliseu do Porto de 2 a 4 de abril: adiados para 26 de julho a 9 de agosto em Lisboa e para 23 a 25 de julho no Porto



Desconcerto no Coliseu de Lisboa de 3 a 7 de abril: mantém-se, por agora

Festival ID No Limits, com concertos de Kelsey Lu, Slow J ou Kindness, no Centro de Congressos do Estoril a 3 e 4 de abril: adiado para 13 e 14 de novembro

Ana Carolina no Pavilhão Multiusos de Guimarães a 2 de abril, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 3 de abril, no Campo Pequeno, em Lisboa, a 5 de abril e no Convento São Francisco, em Coimbra, a 8 de abril: adiados para 22 de setembro em Coimbra, 25 de setembro em Guimarães, 26 de setembro no Porto e 27 de setembro em Lisboa

Vanessa Martín no Teatro Tivoli, em Lisboa, a 4 de abril: cancelado

Capicua no Rivoli, no Porto, a 4 de abril: adiado para data a anunciar

Calema no Coliseu de Lisboa a 11 de abril e no Coliseu do Porto a 1 de maio: mantêm-se

Westway LAB Festival, com concertos de Tó Trips, Mão Morta ou The Legendary Tigerman, em Guimarães entre 15 e 18 de abril: adiado para 14, 15, 16 e 17 de outubro

Salvador Sobral no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra a 17 de abril: cancelado

Machine Head no Coliseu do Porto a 23 de abril e no Coliseu de Lisboa a 24 de abril: adiados para data a confirmar