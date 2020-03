Idris Elba anunciou, nas redes sociais, estar infetado com o novo coronavírus.

"Recebi esta manhã os resultados e deram positivo", escreveu, no Twitter. "Não tinha quaisquer sintomas".

Elba acrescentou ainda que se encontra "bem", juntamente com a sua esposa, Sabrina. O ator explicou que decidiu fazer o teste do novo coronavírus após ter estado em contato com alguém que estava infetado.

"Entrei em quarentena e fiz imediatamente o teste", disse. "Isto é sério. Há que pensar realmente em distanciamento social, em lavar as mãos. Há pessoas que não mostram quaisquer sintomas, o que pode espalhá-lo rapidamente. É tempo de nos tornarmos vigilantes".

"O melhor a ter neste momento é transparência", continuou. "Se se sentirem doentes, se sentem que devem ser testados ou estiveram expostos [ao vírus], façam algo acerca disso, está bem? É muito importante. Mantenham-se otimistas".