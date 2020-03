O convidado do oitavo Posto Emissor é Sérgio Praia, o ator que encarnou António Variações no filme "Variações". À conversa com os jornalistas Lia Pereira e Mário Rui Vieira, o ator nascido em Ovar falou não só do sucesso do filme e de como poderá ficar conotado com a personagem como sobre os concertos que continua a dar com a banda do filme. Além disso, recordou também a sua passagem pela série infantil "Floribella", teceu elogios a Marco Paulo e falou sobre a forma como está a reagir à pandemia de coronavírus.

Sobre a sua participação em "Floribella", Praia recordou que integrou o elenco da série "com muito orgulho": "fui fazer um papel sério. Era pai de um miúdo problemático com 12 anos". Para ouvir a partir dos 14 minutos e 50 segundos.

A final do Festival da Canção, o impacto do cornavírus na música, novos discos de Caribou e Nenny e entrevistas a André Henriques e Adolfo Luxúria Canibal são outros assuntos deste programa.