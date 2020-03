Fechados em casa devido ao novo coronavírus, muitos foram os que rejubilaram quando, este domingo, foi disponibilizado para escuta um novo álbum do rapper Childish Gambino.

O álbum foi partilhado no website DonaldGloverPresents.com, que foi dado a conhecer através do manager do artista, Fam Rothstein, no Twitter.

Horas depois, as canções foram apagadas do site - bem como a conta de Rothstein naquela rede social. O rapper ainda não reagiu ao caso.

O último álbum de Childish Gambino, "Awaken, My Love!", data de 2016. No passado, Donald Glover - o verdadeiro nome do rapper, também ator - afirmou que "reformaria" o nome Childish Gambino após o seu quarto disco.