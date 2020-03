A organização do festival NOS Primavera Sound, do Porto, lançou um comunicado no qual refere estar a "estudar todas as possibilidades para que os festivais [a comunicação estende-se também à edição de Barcelona] se realizem este ano".

Na mesma mensagem, pode também ler-se que a prioridade do festival passa por garantir "a segurança e o bem-estar" de público, artistas e todas as pessoas envolvidas no evento, pelo que a organização trabalhará com as autoridades de saúde na planificação da edição deste ano do NOS Primavera Sound, cuja realização está prevista para os dias 11, 12 e 13 de junho no Parque da Cidade do Porto.

Agradecendo a todos os que se preocupam com o festival e mostrando a sua solidariedade para com os afectados pelo vírus, a organização do festival promete novidades para breve e sugere: "Fiquem em casa".

À BLITZ, na semana passada, José Barreiro, da promotora Pic-Nic, disse que, num ano "atípico", poderão ser encontradas "soluções atípicas" para o NOS Primavera Sound.