Os Killers mostrarem aos fãs e à comunidade em geral como lavar devidamente as mãos, recorrendo a um dos seus maiores êxitos, 'Mr. Brightside'.

Inspirado pelo número de italianos que têm lidado com a quarentena cantando à janela, o vocalista Brandon Flowers partilhou uma videomontagem onde se pode ver um bairro a entoar parte do o tema de 2003, um dos maiores sucessos da banda.

"Isto não é real", escreveu, na conta oficial dos Killers no Twitter. Logo depois acrescentou "mas isto é", juntamente com um vídeo onde lava as mãos enquanto canta 'Mr. Brightside'.