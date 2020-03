O Coliseu do Porto vai permanecer encerrado até 9 de abril, informa-se hoje em comunicado de imprensa.

A decisão está "em linha" com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, com vista a travar o avanço do novo coronavírus.

"Os espetáculos de março e início de abril já tinham sido adiados ou cancelados, no seguimento das orientações emanadas da Direção-Geral de Saúde sobre eventos em recintos fechados com mais de 1000 pessoas. Agora, a direção do Coliseu reforça a mensagem de prevenção ao encerrar o edifício", escreve-se naquele documento.

Quem pretender pedir o reembolso dos bilhetes de espetáculos adiados ou cancelados deve contactar previamente as lojas onde os comprou, ao invés de se dirigir presencialmente às mesmas.



Quem os tenha adquirido nas bilheteiras do Coliseu, também encerradas, deve enviar um mail para [email protected] "Responderemos com a proposta de um dia e hora no qual poderá efetuar a devolução presencial do(s) bilhete(s)", promete o Coliseu do Porto.

A direção da sala garante que continuará "atenta a todas as indicações das autoridades e sensibiliza todos os cidadãos para que adotem o comportamento preventivo responsável indicado pela Direção-Geral de Saúde. Para que todos possamos celebrar juntos a superação deste período com grandes espetáculos de música, teatro, dança, ópera e circo".