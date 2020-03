O rapper Post Malone está a ser duramente criticado nas redes sociais, por ter dado um concerto perante 18 mil pessoas em Denver, no estado do Colorado, apesar do COVID-19.

"Pensava que iria ver lugares vazios, mas o concerto está cheio. Lá se foi o distanciamento social", comentou um repórter do canal 9 News, presente no concerto.

"Irresponsável", "ganancioso" e "egoísta" foram outros dos adjetivos dirigidos a Post Malone. O músico encontra-se atualmente em digressão, não tendo anunciado para já se a mesma se mantém, por causa do novo coronavírus.