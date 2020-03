O projeto Quinta das Canções, que junta Salvador Sobral ao guitarrista André Santos, ganhou um capítulo especial no passado sábado à noite: um concerto de 80 minutos transmitido através do Facebook, que tomou forma após o período de isolamento social provocado pelos receios em torno do novo coronavírus.

"Decidimos fazer um concerto para todas as pessoas que estão em casa de quarentena, voluntária ou não", afirmara Salvador na apresentação. Cumpriu: acompanhado pela guitarra de André Santos e, por vezes, ao piano, o músico revisitou canções como 'O Primeiro Gomo da Tangerina', de Sérgio Godinho, 'Só', de Jorge Palma, 'O Navio Dela', de Manel Cruz, 'Senta-te Aí', dos Rio Grande, 'No Fundo dos Teus Olhos de Água', de Lena d'Água, 'Maria Lisboa', de Amália Rodrigues, 'Travessia do Deserto', de José Mario Branco, 'Sem Emenda', de Joana Espadinha, 'Lado Esquerdo', dos Clã, 'Todos Os Homens São Maricas Quando Estão Com Gripe', de Vitorino, e 'Verdes São os Campos', de José Afonso. “A melhor maneira que tenho de contribuir é fazer a única coisa que sei fazer”, afirmou durante o espetáculo.