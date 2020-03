Um dos grandes clássicos dos R.E.M., 'It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)', voltou nos últimos dias às tabelas de vendas norte-americanas devido aos receios em torno do novo coronavírus.

Lançada originalmente em 1987, a canção ocupava esta semana o 64º lugar da tabela do iTunes nos Estados Unidos, entre um tema da banda-sonora de "Frozen II" e 'Moon Relate', do rapper Lil Uzi Vert.

A última canção do primeiro lado do álbum "Document" (o mesmo de outro êxito, 'The One I Love') aborda mudanças globais como transformações ambientais e o impacto das mesmas nas sociedades. Recorde-a aqui: