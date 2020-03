Em maio de 2008, os norte-americanos The National não eram, ainda, a banda que hoje enche salas como o Campo Pequeno, em Lisboa, mas esgotaram em pouco tempo a Aula Magna, uma das mais carismáticas salas da capital, bem conhecida por acolher bandas de culto.

Com "Boxer", o álbum que os tornou maiores, ainda bem fresco, a banda de Matt Berninger deu naquela noite um concerto ainda hoje recordado com saudade pelos fãs portugueses, que desde então os puderam vez numerosas vezes.

Alinhamento:



1. Brainy

2. Secret Meeting

3. Mistaken For Strangers

4. Baby, We'll Be Fine

5. Slow Show

6. Squalor Victoria

7. Abel

8. Wasp Nest

9. Racing Like a Pro

10. Ada

11. Apartment Story

12. Daughters of the Soho Riots

13. Fake Empire

14. Start a War



Encore



15. Green Gloves

16. Mr. November

17. Gospel

18. About Today

Nesta lista de reprodução poderá encontrar todo o concerto, canção a canção: