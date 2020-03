Considerado um dos melhores concertos de sempre da banda, a atuação dos Radiohead em Glastonbury, em 2003, ocorreu num momento particular.

Escreve o NME: "Com o seu sexto álbum, 'Hail to the Thief', os Radiohead tinham encontrado um ponto intermédio entre aceitar o seu passado e descartá-lo. Na era pós-11 de setembro, tinham recuperado o seu pêlo nas ventas. Se o seu concerto em Glastonbury em 1997 foi um misto de triunfo e trauma, o de 2003 foi uma celebração. Antes de tocar cada canção, Thom Yorke berrava ao microfone, de excitação. Para variar, a banda estava bem-disposta e, contrariamente ao que acontecera em 1997, não teve qualquer problema técnico, mostrando-se superiormente confiante".

Alinhamento:



1. There There

2. 2 + 2 = 5

3. Lucky

4. The National Anthem

5. Talk Show Host

6. Where I End and You Begin

7. Climbing Up The Walls

8. The Gloaming

9. No Surprises

10. Fake Plastic Trees

11. Sit Down. Stand Up.

12. Go To Sleep

13. Sail to the Moon

14. Paranoid Android

15. Idioteque

16. Everythin In Its Right Place



Encore

17. Just

18. Karma Police



Encore 2

19. Street Spirit (Fade Out)