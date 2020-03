O festival ID No Limits, que deveria realizar-se no Centro de Congressos do Estoril entre os dias 3 e 4 de abril foi adiado para 13 e 14 de novembro, anunciou há momentos a promotora Live Experiences. Na origem deste adiamento está, claro, o surto do novo coronavírus.

Esta decisão prende-se com as "restrições e recomendações da Direção Geral de Saúde e do Governo Português", mas a CEO da Love Experiences, Karla Campos, acrescenta em comunicado: "A vontade do público e a força que nos transmitiram é o motor para trabalhar num adiamento. É uma reorganização a todos os níveis. Mas é um festival que muito acreditamos e que queremos que aconteça e bem".

"Queremos cumprir com o bem geral, com a saúde de todos os envolvidos e não só. Público, artistas, jornalistas, staff, operacionais de segurança, transportes, parceiros e respectivas famílias de todos. Queremos também enviar força e esperança a todos. Juntos vamos conseguir vencer. Com mais tempo vamos fazer ainda melhor. Estamos à vossa espera em novembro”.

Quem quiser manter os bilhetes já adquiridos poderá fazê-lo, sabendo que serão válidos para as novas datas, mas quem preferir proceder à devolução e pedir o dinheiro de volta poderá fazê-lo "até 30 dias da data do evento adiado" nos locais onde foram adquiridos os ingressos. Continuam à venda os bilhetes para as novas datas, com o passe a custar €45,00 até 12 de novembro, passando a €55,00 no primeiro dia do festival, e os bilhetes diários a serem vendidos a €40,00.

Recode-se que o festival tinha confirmados artistas como Kelsey Lu, Slow J, Kindness, Moses Boyd, Last, Holly, PEDRO ou Chong Kwong. Até até 31 de março a organização promete dar mais informações sobre a eventual manutenção ou alteração do cartaz.