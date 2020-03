“Harry Potter: The Exhibition”, exposição dedicada ao universo da personagem dos livros de J. K. Rowling, irá fechar a partir de segunda-feira, 16 de março. De acordo com a promotora Everything Is New, esta decisão tem como base as recomendações dadas pela Direcção-Geral de Saúde (DGS) em relação ao novo Coronavirus, "de modo a assegurar o bem estar de todos os nossos visitantes, coloboradores e público em geral". "Assim que tivermos novas diretrizes das autoridades comunicaremos a data de reabertura", pode ler-se no comunicado recebido na tarde de domingo. O término da exposição, inaugurada em novembro do ano passado, estava previsto para 8 de abril.

A promotora de espetáculos de Álvaro Covões refere que os bilhetes para o período de encerramento se mantêm válidos após a reabertura da exposição. Contudo, caso o comprador pretenda a devolução do valor facial do bilhete "deverá dirigir-se ao ponto de venda onde adquiriu o seu bilhete entre o dia 10 de abril e 9 de maio", fazendo-se notar que esse expediente está disponível "exclusivamente para os dias que a exposição esteve encerrada e bilhetes que não deram entrada na exposição". Adicionalmente, indica um endereço de email para demais esclarecimentos.