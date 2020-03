Uma artista de rua diz ter recebido dinheiro de Paul McCartney, enquanto tocava em Charing Cross, Londres.

Em declarações ao jornal Evening Standard, Charlotte Campbell garante que o ex-Beatle se aproximou de si e lhe atirou algumas moedas.

"Quando olhei para ele vi que era o Paul McCartney. Fiquei chocada, sou uma grande fã dos Beatles", contou.

"Eles são uma inspiração enorme para todos os músicos. Ver o Paul McCartney e vê-lo a colocar dinheiro no estojo da minha guitarra... Fiquei sem palavras, só consegui dizer 'obrigado'".

A artista afirma ainda que começou imediatamente a tocar 'I Want to Hold Your Hand', enquanto McCartney se ia embora. "Ele virou-se para trás, sorriu, e ergueu os dois polegares. Foi um elogio enormíssimo", disse.