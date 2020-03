Morreu Genesis Breyer P-Orridge, músico, poeta e provocateur britânico, figura central da cena pós-punk nascida no final dos anos 70, facção industrial, experimental e vanguardista. Identificava-se com o 'terceiro sexo', preferindo os pronomes 's/he' e 'h/er'. Contava 70 anos.

Nascido em Manchester a 22 de fevereiro de 1950, batizado como Neil Andrew Megson, Genesis P-Orridge foi o fundador e principal municiador dos Throbbing Gristle e Psychic TV, formações fundadas em 1975 e 1981, respetivamente. Com a primeira lançou o clássico "20 Jazz Greats", em 1979, disco com uma notória componente eletrónica.

O artista, que passou pela última vez por Portugal em 2014 (no festival Reverence Valada, no Cartaxo), lutava há vários anos contra uma leucemia. A sua morte foi comunicada pelas filhas: