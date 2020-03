Décadas antes de se discutir a possibilidade de dar concertos sem público, para travar pandemias, os Pink Floyd protagonizavam um dos mais míticos espetáculos da história do rock, atuando num antigo anfiteatro romano em Pompeia, para zero espectadores.

As imagens foram recolhidas em 1971 e editadas em 1972, tornando-se este filme-concerto, reeditado várias vezes e em vários formatos, um dos mais emblemáticos do rock.



Alinhamento



Echoes, Part 1

Careful with That Axe, Eugene

A Saucerful of Secrets

One of These Days

Set the Controls for the Heart of the Sun

Mademoiselle Nobs

Echoes, Part 2