O concerto dos Fat Freddy's Drop, que deveria realizar-se no dia 29 de março no Campo Pequeno, em Lisboa, foi adiado, avançou a promotora Everything is New nas redes sociais. O espetáculo "será reagendado para nova data a anunciar brevemente".

A banda neozelandesa está a meio de uma digressão europeia de antecipação do novo álbum de originais mas tem sido obrigada a cancelar concertos devido ao surto do novo coronavírus.

Recorde-se que a Everything is New tem marcados para abril concertos da brasileira Ana Carolina (dia 2 no Pavilhão Multiusos de Guimarães, dia 3 no Pavilhão Rosa Mota no Porto, dia 5 no Campo Pequeno em Lisboa e dia 8 no Convento São Francisco em Coimbra), de Bon Iver a 15 e de Nick Cave a 18 na Altice Arena, em Lisboa, e também dos Yes no dia 24 no Campo Pequeno. Ainda não foram avançadas informações sobre eventuais cancelamentos ou adiamentos desses espetáculos.