A mãe de Ed Sheeran, Imogen Sheeran, tornou-se professora de uma academia de música em Suffolk, na Inglaterra.

Imogen está registada como diretora na Suffolk Kodaly Community Interest Company, que tem como objetivo dar "uma educação musical progressista às crianças", nas escolas daquela região.

O método da Kodaly consiste em ensinar música aos jovens "através da experiência do canto, permitindo um acesso direto à música sem os problemas técnicos que vêm com o uso de um instrumento".

O canto, continua, "é muito benéfico para o desenvolvimento social e mental das crianças, ajudando-as a melhorar o seu comportamento, a sua confiança, a sua concentração e a sua capacidade para lidar com pressões exteriores".

Ao longo dos anos, Imogen Sheeran tem sido uma das maiores apoiantes do autor de 'Shape of You'tendo começado por vender jóias feitas por si nos concertos do músico, em 2010.