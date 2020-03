101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'Amor', Heróis do Mar

1982

Foi uma cegada dos diabos, foi o que foi. 1981. Portugal em falência. Desemprego a subir em flecha. Inflação a rondar os 30%. A situação era tão calamitosa que o FMI entraria em Portugal 2 anos depois. Pior: muitos duvidavam já que muitas das conquistas de Abril pudessem ter sido uma miragem nas suas aspirações (é bem pior quando se goram expectativas do que o contrário). Portugal não perdeu todavia a sua militância política e era uma sociedade transversalmente politizada – apesar de a palavra de ordem não ser ‘no meu tempo é que era bom’ – porque o outro tempo tinha sido ontem e poucos por ele suspiravam.

As guitarras elétricas, as baterias secas, os baixos em destaque e as vozes guturais acendiam o novo rock que se fazia em Portugal. Dominavam as calças de cabedal, a pose bad boy e especialmente as letras, ainda que rebeldes, sem expressão revolucionária – as cantigas de intervenção dos anos 70 tinham perdido algum fulgor e ansiava-se por outro tempo novo. Tempo novo mas também nem tanto. Portugal não estava preparado para os Heróis do Mar. Foi uma cegada dos diabos, lá isso foi. Tudo nos Heróis era provocação. Era provocação o nome – numa época em que lembrar o passado glorioso era considerado fascista.

A Mensagem de Fernando Pessoa era fascista? Ter orgulho de ser português era fascista? Era, sim. Tudo servia para acusar fosse o que fosse de conspirações reacionárias. A censura parecia não ter acabado e os Heróis do Mar passaram a ser tabu em muitos meios. A iconografia dos Heróis do Mar lembravam o antigo regime – fosse o de Salazar, o de Franco ou o de Hitler, tanto dava. Para mais, as suas primeiras canções remetiam para um tempo passado – ‘Saudade’, uma delas – e para a glória que Portugal deixara esvair-se, ambas a constatar que Portugal já não tinha heróis. Era demasiada desfeita.

Certo é que a má propaganda não é uma boa propaganda. Ouvia-se 'Chico Fininho', 'Chiclete', 'Cristina (Beleza É Fundamental') ou 'Se Cá Nevasse (Fazia-se Cá Ski)' e vinham estes insolentes empunhar bandeiras de regresso a um passado que tanto trabalho tinha dado a libertar? Vinham. E em força. Tinham já sorvido muito punk, muito rock, muito new wave. Tinham já pisado palco com o ‘orpo Diplomático e com os Faíscas (os Faíscas que tinham como manager Zé Pedro – que estava longe de ter o cognome de ‘dos Xutos’).

Queriam fazer uma banda nova, com um som novo, com uma mensagem nova. E que obstinação tinham na música que queriam transmitir... Mas a má propaganda não é uma boa propaganda e os Heróis do Mar, apesar do outfit arrojado, apesar da excelente harmonia entre os músicos, apesar de ter um Rui Pregal da Cunha como cavalo à solta no palco, estavam à beira de um fim anunciado. Era preciso agitar as águas. Era preciso mudar de rumo para voltar ao rumo que tinham traçado com obstinado empenho. Era preciso uma pop levezinha que rasgasse com a imagem austera e implacável dos Heróis do Mar de 'Brava Dança dos Heróis'. Era preciso rivalizar com 'Cavalos de Corrida', 'Patchouly' ou 'Malta à Porta'. Era preciso o 'Amor'. E a história dos Heróis do Mar, apesar de não ter começado aí, começou sobretudo aí.

Pelas razões que fossem, erradas ou com razão de ser, certo é que os Heróis do Mar captaram a atenção – do público, das rádios, da TV, dos DJs das discotecas. 'Amor' era uma canção começada sem instrumentos, apenas com esgares de 'dráá-tá-tá-tá', que ficou na história da música em Portugal e que relembra os Heróis do Mar como uma das bandas mais consistentes daquele início frenético dos anos 80.

Os coros estavam a cargo de Né Ladeiras, ex-Banda do Casaco, banda igualmente de António Pinho, produtor dos Heróis do Mar. Atitude, visual cuidado e canções elegantes – mais ou menos polémicas – assim se escreveu a história da banda e também da história gloriosa de Portugal (tanto exaltaram feitos passados e acabaram por consegui-los eles próprios).

Os Heróis do Mar foram mantendo a pose e as canções vanguardistas por alguns anos. Tinham sobretudo músicos de excelência, letristas de excelência, uma voz e timoneiro de excelência. Era demasiada excelência para enquadrar dentro de egos que nem sempre se sintonizavam.

A partir de 1985, Pedro Ayres Magalhães ia alternando a sua farda ‘Augustus’ dos Heróis com o fato solene dos Madredeus. Rui Pregal da Cunha e Paulo Pedro Gonçalves aspiravam a uma carreira fora do Portugal pequeno. Cabia demasiada música em cada um deles. O grupo foi-se diluindo, espartilhando. A banda, essa, manteve até ao fim sinais de uma pop revigorante, viva, consistente, com décadas à sua frente de um futuro que não veio (Portugal sempre à espera de um ‘encoberto’, como na Mensagem de Pessoa, que tarda em chegar).

As long versions, as versões em outras línguas, a versão só Né Ladeiras e a versão original fizeram de 'Amor' uma canção intemporal de verdade – a lembrar aqueles tempos em que, como na mensagem que os Heróis do Mar cantavam, estava ainda quase tudo por descobrir na música portuguesa e no rock que se fazia, e faria, em Portugal.

Ai este caminho em flor

Cheio de sol

Perfumado com o nosso amor

Quando a tua mão e a minha

Trocam doçuras

No calor eterno de ternuras

Ouvir também: 'Fado' (1986). Os Heróis do Mar deslocaram-se a Macau (onde Pregal da Cunha havia nascido), prevendo ficar 10 dias. Acabaram por ficar um mês. Esta canção, do álbum ‘Macau’, é uma das mais belas criações da banda. Este álbum marcou uma nova comunhão entre os integrantes da banda e marcou, como contrassenso, o início do fim dos Heróis do Mar.