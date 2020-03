Billie Eilish anunciou o adiamento de todos os concertos agendados para o restante mês de março, nos Estados Unidos, e que fazem parte da sua nova digressão. Em causa estão os receios em torno do novo coronavírus.

A digressão "Where Do We Go", de apoio ao seu álbum de estreia, arrancou na passada terça-feira, mas só será retomada em abril. A digressão é promovida pela Live Nation, que sofreu fortes quedas devido às incertezas de mercado provocadas pelo vírus.



Em comunicado à imprensa, a cantora admitiu estar "triste" pela situação mas afirmou que é preciso "manter toda a gente segura". "Avisaremos quando estas datas forem reagendadas. Mantenham-se com saúde, adoro-vos".

Os espetáculos que Billie Eilish dará na Europa não sofreram quaisquer alterações a nível das datas. Recorde-se que a autora de 'bad guy' será cabeça de cartaz do festival NOS Alive, no dia 10 de julho.