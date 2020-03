Lady Gaga publicou uma mensagem nas suas redes sociais, recomendando aos fãs que sejam gentis uns com os outros, no contexto do novo coronavírus.

Todos os dias têm sido cancelados numerosos concertos, festivais e digressões; ontem, foi anunciado que todos os espetáculos organizados pela Live Nation e pela AEG, duas das maiores promotoras de concertos do mundo, serão cancelados pelo menos até abril.

Em Portugal, o governo comunicou ontem que serão fechadas escolas e creches, bem como os bares e discotecas, passando a ser limitado o acesso a restaurantes e centros comerciais.

Nas suas redes sociais, Lady Gaga escreveu: "Mais do que nunca, é importante sermos gentis uns com os outros. Àqueles que estão doentes e àqueles que estão assustados: estamos nisto juntos. Adoro-te, mundo".