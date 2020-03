Carlão lançou hoje uma nova canção, 'Assobia para o Lado'.

No seu Facebook, o músico português explica que esta é "uma canção luminosa e positiva, que apela à relativização de coisas pouco importantes quando comparadas com aquilo que realmente é relevante na nossa vida: a saúde, o dinheiro para os bens essenciais e o amor".

"A situação atual de ameaça à saúde pública é relevante. É perigosa para o indivíduo e para a sociedade e, portanto, algo com que nos devemos preocupar neste momento tão delicado que o nosso país, à semelhança de tantos outros, atravessa", alerta Carlão.



"Numa era em que muitas pessoas julgam antes de tentar entender, ainda ontem equacionei não lançar este tema neste dia – se há um mês atrás soubesse de tudo o que se iria passar, provavelmente teria agendado edição para outra altura", confessa, partilhando porém que uma amiga lhe disse: "É uma altura confusa e delicada. Precisamos de consciência e responsabilidade mas também precisamos de leveza e esperança"



"E é por isso mesmo que avanço com a música, consciente de que também faz parte do lugar que ocupo na sociedade, transmitir boa disposição e esperança a quem me ouve", completa.

Ouça aqui 'Assobia para o Lado', cujo vídeo conta com a participação de Ana Moura, António Zambujo, Sara Tavares, Blaya, Ana e Nuno Markl, Conan Osiris e outras figuras públicas.