Foi revelado o cartaz para a edição de 2020 do festival de Glastonbury, que celebra este ano o seu 50º aniversário.

Aos dois cabeças de cartaz anteriormente revelados, Taylor Swift e Paul McCartney, junta-se agora o rapper Kendrick Lamar, que também subirá ao mítico Pyramid Stage.

Nomes como Dua Lipa, Thom Yorke, FKA Twigs, Haim, Diana Ross, Sinéad O'Connor, Primal Scream ou Big Thief também passarão pelo festival, que se realiza de 24 a 28 de junho.

Emily Eavis, organizadora do festival, disse nas redes sociais estar "muito orgulhosa" do cartaz e não esqueceu os receios em torno do novo coronavírus, que está a gerar um clima de incerteza em torno da época festivaleira na Europa e nos Estados Unidos.

"Ninguém tem uma bola de cristal com a qual possa saber exatamente onde estaremos daqui a 15 semanas. Mas estamos a fazer figas para que seja aqui, em Worthy Farm, para o maior espetáculo do mundo", escreveu.

Um desejo partilhado por vários fãs, que nas redes sociais rejubilaram com o anúncio do cartaz: "rezo para que não seja cancelado", escreveu um deles.