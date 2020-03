Os talk shows de comediantes como Jimmy Fallon, Stephen Colbert ou Trevor Noah irão ser gravados à porta fechada durante as próximas semanas, como medida de precaução. Em causa estão os receios em torno do novo coronavírus.

Programas como "The View", "The Wendy Williams Show" e "Live With Kelly and Ryan" serão também filmados sem público, e concursos como "Jeopardy!" ou "Wheel of Fortune" também não terão audiência em estúdio.

Em comunicado, o canal NBC diz esperar "fazer a sua parte para reduzir o número de infecções nas nossas comunidades, seguindo as diretrizes dos responsáveis pela saúde da cidade de Nova Iorque".

O COVID-19 já infetou mais de 1300 pessoas só nos Estados Unidos, provocando 8 mortes. Festivais de música como Coachella, South By Southwest e Ultra Music foram cancelados, e digressões de bandas como os Pearl Jam foram adiadas.