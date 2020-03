Os Beatles vão ser alvo de um novo documentário. "Get Back" irá focar-se nas gravações do último disco da banda, "Let It Be", e incluirá o seu último concerto de sempre, no telhado do edifício da Apple Corps, na íntegra.

Escreve o NME que "Get Back" será realizado por Peter Jackson, responsável pela saga "O Senhor dos Anéis", e conterá 55 horas de filmagens inéditas, obtidas por Michael Lindsay-Hogg em 1969. A estas juntar-se-ão 140 horas de gravações áudio raras.

Paul McCartney já mostrou o seu apoio a este projeto, dizendo-se "feliz" por Peter Jackson "ter mergulhado nos nossos arquivos, para fazer um filme que conta a verdade sobre as gravações dos Beatles juntos".

"A amizade e o amor entre nós lembra-me os tempos loucos e maravilhosos que tivemos", acrescentou.

"Get Back" irá contar com alguns registos vídeo de "Let It Be", filme de Lindsay-Hogg lançado após o anúncio de que a banda se iria separar.

Para Jackson, trabalhar neste projeto "foi uma descoberta fantástica". "Senti-me privilegiado por ser uma mosca na parede, enquanto a maior banda de todos os tempos trabalha, toca e cria obras-primas", afirmou.

"Get Back" irá estrear a 4 de setembro, nos Estados Unidos e Canadá.