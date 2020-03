O festival Tremor, em São Miguel, nos Açores, que deveria realizar-se entre 31 de março e 4 de abril, foi cancelado, devido ao coronavírus. A informação foi veiculada há momentos pela organização do festival num comunicado enviado à imprensa: "na sequência das diretrizes estabelecidas pela Direção Geral de Saúde e o Governo dos Açores, relativamente ao esforço nacional de contenção do novo coronavírus (COVID-19), é com tristeza que informamos que a sétima edição do Tremor está cancelada".

A organização frisa o cancelamento, dizendo "até 2021" mas explicando: "tentámos o possível e o impossível para fazer o Tremor 2020 acontecer, mas enquanto festival-experiência comprometido com o seu público e com os Açores, não poderíamos tomar outra decisão que não a de agir de forma responsável num momento que se prevê de grandes dificuldades para o setor da cultura a nível local, nacional e internacional".

Relativamente aos bilhetes, a organização diz que podem ser mantidos, se assim os compradores o entenderem, e ficam automaticamente válidos para a edição de 2021. Quem preferir devolver os bilhetes e recuperar o dinheiro deverá fazê-lo a partir da data do cancelamento junto das lojas onde os adquiriram. A devolução do dinheiro será feita através de transferência bancária (mais pedidos de informação ou dúvidas devem ser colocadas através do email [email protected]).

Recorde-se que do cartaz da edição deste ano do Tremor, agora cancelada, faziam parte artistas como Juana Molina, Lena D'Água, Solar Corona, Angélica Salvi, Dirty Coal Train ou La Flama Blanca.