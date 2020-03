Foi divulgado o primeiro trailer para "Beastie Boys Story", documentário sobre o grupo hip-hop realizado por Spike Jonze, que irá narrar a vida e obra dos autores de 'License To Ill'.

O filme conta com várias filmagens inéditas e de arquivo, bem como trechos da última tour de Ad-Rock e Mike D, de apoio ao livro "Beastie Boys Book".

O documentário chegará aos cinemas IMAX no dia 2 de abril, e estará disponível para streaming através da Apple TV+ no dia 24 do mesmo mês.

Spike Jonze é um colaborador de longa data dos Beastie Boys, tendo realizado vários videoclips da banda norte-americana, entre os quais o icónico 'Sabotage':