Os Coldplay parecem ter-se inspirado nos tempos de incerteza que atravessamos - e também na obra "O Triunfo dos Porcos", de George Orwell - para o vídeo de "Trouble in Town", que acabam de revelar.

Protagonizado por animais antropomórficos, o vídeo desenrola-se num mundo distópico, com porcos que são políticos, raposas arruaceiras e leopardos polícias.

As verbas angariadas com as vendas do single serão entregues ao Innocence Project, que se dedica a tentar anular decisões judiciais erradas, nos Estados Unidos, e à ACFS, uma instituição que ajuda crianças vulneráveis na África do Sul (algumas das quais cantam em 'Trouble in Town').

Este é o quinto single de "Everyday Life", o álbum que os Coldplay lançaram em 2019.