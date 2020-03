Os concertos dos Machine Head nos Coliseus do Porto e Lisboa, nos dias 23 e 24 de abril, respetivamente, foram adiados devido ao coronavírus para datas a anunciar em breve, confirmou a promotora House of Fun em comunicado. Estes adiamentos integram-se na decisão da banda de adiar toda a digressão europeia.

Os bilhetes já adquiridos serão válidos para as novas datas, mas quem desejar reaver o dinheiro e devolver os ingressos poderá fazê-lo nos locais de compra no prazo máximo de 30 dias a contar da data dos concertos agora adiados.

"A saúde e a segurança dos nossos fãs é muito importante para nós", escreve a banda em comunicado oficial, "trabalhámos duramente com todos os nossos agentes e associados de negócios para encontrar outras soluções ou opções mas os níveis de risco para o nosso público e as suas comunidades são demasiado altos para nos sentirmos confortáveis [com a realização dos concertos]".

A banda termina a dizer "é com grande frustração e pena que somos forçados a fazer estes anúncios. A digressão do 25º aniversário de 'Burn My Eyes' vai ser adiada e os espetáculos vão ser reagendados para uma data posterior, esperemos que no outono, mas possivelmente depois disso. Mantenham-se seguros, mantenham-se calmos e fiquem bem, amigos".