Os Pearl Jam decidiram explicar detalhadamente as razões pelas quais decidiram cancelar a primeira digressão de "Gigaton", o seu novo álbum. E aproveitaram para esclarecer as dúvidas dos fãs.

A banda, recorde-se, anunciou o adiamento da sua nova digressão devido aos receios em torno do novo coronavírus. A digressão deveria ter início já na próxima semana, a 18 de março, em Toronto, no Canadá.

No seu website oficial, os Pearl Jam deram resposta às perguntas mais pertinentes dos fãs, como a possibilidade de reembolso ou de utilizar os bilhetes já adquiridos em concertos futuros (sim, para ambas), ou se alguém na banda foi infectado com o vírus (não).

A banda afirma ainda que, para já, é muito cedo para decidir cancelar os concertos marcados para a Europa, e promete anunciar novas datas para os espetáculos adiados o mais brevemente possível.

O adiamento da digressão não implica, no entanto, o adiamento do lançamento de "Gigaton", novo álbum dos Pearl Jam: chegará aos fãs no dia 27 de março. O merchandising da banda também se encontra disponível para encomenda.

A "Gigaton Listening Experience", que no dia 25 de março oferecerá uma experiência audio-visual a fãs de todo o mundo, também se mantém inalterada - ainda que a banda esclareça que quaisquer cancelamentos estão nas mãos dos cinemas locais. Não estão previstas quaisquer sessões em Portugal.