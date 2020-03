A Live Nation, commumente considerada a maior empresa de entretenimento ao vivo do mundo e detentora de uma posição maioritária na holding do Rock In Rio, perdeu mais de 1,5 mil milhões de euros em valor de mercado num só dia, segundo o Music Business Worldwide.

Estes são os números de uma queda de 16,58% no valor das ações da Live Nation, na bolsa de Nova Iorque - uma "derrapagem" que surgiu pouco após a Organização Mundial de Saúde ter declarado o COVID-19, o novo coronavírus, uma pandemia.

Desde a semana passada que o valor de mercado da promotora tem vindo a cair, descendo 29,7%, ou 3,38 mil milhões de euros, por causa do vírus. O valor das ações situa-se agora nos 42,01 dólares, ou 37,39 euros.

Em fevereiro, antes de o vírus se alastrar a vários países e provocar o cancelamento e adiamento de digressões e festivais de música, as ações da Live Nation atingiam o seu valor mais alto do ano: 76,08 dólares (67,67 euros).