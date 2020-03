O concerto de Diogo Piçarra na Altice Arena, em Lisboa, marcado para 28 de março, foi adiado para dia 12 de setembro.



De acordo com a editora do artista, a Universal, a decisão vem na sequência das orientações da Direção-Geral de Saúde para a contenção do coronavírus.

"O adiamento do concerto, que tinha acabado de esgotar, é uma medida de responsabilidade no cenário atual de contenção da propagação do Covid-19, atenta a segurança e saúde de todos os envolvidos no concerto, principalmente dos mais de 16 mil fãs que querem marcar presença nesta que será a maior produção de sempre de Diogo Piçarra", pode ler-se no comunicado.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data. Quem preferir pedir o reembolso, tem 30 dias a partir de 28 de março para fazê-lo.