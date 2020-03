"O Método", novo álbum de Rodrigo Leão, segurou o primeiro lugar do top nacional de vendas, com "The Slow Rush" dos Tame Impala a manter-se na segunda posição e "Yellow" dos Calema a subir ao terceiro posto. A única novidade da tabela pertence a James Taylor, com "American Standard", que se estreia no 37º lugar.

1. Rodrigo Leão - "O Método"

2. Tame Impala - "The Slow Rush"

3. Calema - "Yellow"

4. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

5. Capicua - "Madrepérola"

6. Avô Cantigas - "O Macaco no Nariz"

7. Justin Bieber - "Changes"

8. Ozzy Osbourne - "Ordinary Man"

9. Xutos & Pontapés - "40 Anos a Dar no Duro"

10. Harry Styles - "Fine Line"

A tabela de streaming tem um novo líder: 'La Bella Mafia' dos Wet Bed Gang. A maior novidade da tabela é a entrada para o terceiro lugar de 'Lembrei-me' de Bispo, que se posiciona logo atrás de 'Blinding Lights', de Weeknd, que cai do primeiro lugar para a vice-liderança.

1. Wet Bed Gang - 'La Bella Mafia'

2. The Weeknd - 'Blinding Lights'

3. Bispo - 'Lembrei-me'

4. Roddy Ricch - 'The Box'

5. Giulia Be - 'Menina Solta'

6. Piruka & Bluay - 'Louco'

7. Karol G & Nicki Minaj - 'Tusa'

8. Tones and I - 'Dance Monkey'

9. Future feat. Drake - 'Life is Good'

10. Plutónio - 'Somos Iguais'