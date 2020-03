Já se sabe a data em que o rapper Tekashi 6ix9ine irá sair da prisão: 2 de agosto de 2020.

O músico foi condenado, em dezembro, a 24 meses de prisão por extorsão, posse ilegal de arma de fogo e por ter planeado matar outra pessoa.

Tais crimes poderiam ter-lhe valido uma sentença bem mais pesada - como prisão perpétua -, mas o facto de ter colaborado com as autoridades influenciou a decisão do tribunal.

Em declarações à revista Complex, um dos advogados de 6ix9ine revelou que este irá ser libertado mais cedo que o esperado "por ser um prisioneiro modelo".

Para já, pouco se sabe acerca do futuro do rapper após a prisão. 6ix9ine rejeitou entrar para o programa de proteção de testemunhas, dado que quer reativar a sua carreira.