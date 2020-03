A fadista Gisela João irá editar, na próxima primavera, o seu terceiro álbum de estúdio.

"AuRora" foi gravado entre Lisboa e Barcelona, e contou com a produção de Michael League (Snarky Puppy) e coprodução de Nic Hard e da própria Gisela.

O álbum é constituído essencialmente por temas originais, com as letras a terem sido escritas em parceria com nomes como Alberto Janes, Capicua, Jorge Cruz, José Fialho Gouveia e Marco Pombinho, entre outros.

Já as canções são da autoria de Gisela João, ao lado de António Zambujo, Arlindo de Carvalho, Carlos Paredes, Justin Stanton, Magda Giannikou, Michael League, Jorge Cruz, Marco Pombinho e Maro.

Em comunicado, Michael League refere-se a "AuRora" como "uma obra poderosa", dizendo de Gisela João que é "uma das mais verdadeiras e genuínas cantoras de fado" e enaltecendo a sua "coragem e detrminação".

"Acho que poucas pessoas contestariam que a Gisela é fado mas talvez não saibam que é também muitas outras coisas: é uma pessoa que corre riscos; destemida; tem uma intuição musical/emocional de fazer inveja a qualquer músico; é capaz de sentir, sem sombra de dúvida, quando algo está certo ou errado", continua.

"Começar a carreira de compositora com um trabalho como este, tão rico e bonito, é praticamente inédito e só podemos imaginar o que ainda está por vir. Aprendi ainda mais uma coisa sobre a Gisela durante o processo de gravação - não faz nada sem dar menos de 100%. Não existe um 'modo de ensaio', pedir-lhe que cantasse a meia-força, durante os ensaios, foi um exercício inútil porque a Gisela dá sempre tudo o que tem".

"Dizer que fiquei inspirado seria um eufemismo. Considero-me afortunado por ter feito parte de 'AuRora'", remata. "Acho que o álbum capta a identidade da Gisela e aquilo que ama. Para mim, fazer álbuns, é isto".