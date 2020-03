Os norte-americanos Explosions in the Sky regressam a Portugal no próximo mês de agosto, para um concerto no Vodafone Paredes de Coura.

A banda do Texas, que em fevereiro atuou na Aula Magna, em Lisboa, junta-se assim ao cartaz do festival do Alto Minho, marcado para agosto.

Vodafone Paredes de Coura

De 19 a 22 de agosto



Pixies

Parquet Courts

IDLES

Woods

Black Country, New Road

Mac DeMarco

Tommy Cash

Squid

Ty Segall & Freedom Band

Yellow Days

Daughter

Floating Points

BadBadNotGood (live)

Viagra Boys

L’Impératrice

Beabadoobee

Nu Guinea (Live band)

박혜진 Park Hye Jin

Slowthai

Princess Nokia

Mall Grab

Antal

Soulwax

Yves Tumor & His Band

Crumb

Sudan Archives

Sessa

The Murder Capital

HAAi

Explosions in the Sky