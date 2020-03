A edição deste ano do festival de Coachella foi adiada para os fins de semana de 9 a 11 e de 16 a 18 de outubro, devido aos receios em torno do novo coronavírus.

O festival iria realizar-se de 10 a 12 de abril e de 17 a 19 de abril em Indio, Califórnia. No cartaz figuram nomes como Rage Against the Machine, Travis Scott e Frank Ocean.

Ao longo dos últimos dias, muito se especulou acerca de um possível adiamento ou até mesmo cancelamento do festival.

A Goldenvoice, promotora responsável pelo Coachella, optou pela primeira solução, anunciando-a oficialmente através de um comunicado.

"Esta decisão acontece em tempos de incerteza, mas levamos muito a sério a segurança e a saúde dos nossos convidados, da nossa equipa e da nossa comunidade", pode ler-se.

Os bilhetes entretanto adquiridos serão válidos para outubro. Quem optar pelo reembolso irá ser notificado esta sexta-feira, para saber como proceder.

Leia o comunicado, na íntegra: