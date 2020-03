Os concertos dos britânicos The Mission no Hard Club, no Porto, nos próximos dias 13 e 14 (esta sexta e sábado) foram adiados para datas a anunciar, mas os espetáculos no Lisboa ao Vivo, em Lisboa, esta quarta e quinta mantêm-se, por não se enquadrarem "no quadro apresentado pelas autoridades de saúde", avançou esta tarde a promotora House of Fun. Também o concerto dos Metronomy, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foi adiado para data a confirmar.

Segundo o comunicado enviado à imprensa, estes adiamentos prendem-se com "as recomendações da Direção-Geral de Saúde, e tendo como prioridade a proteção da saúde pública no âmbito do Coronavírus SARS-CoV-2 (agente causal da Covid-19)" e também com "o comunicado emitido pelo Hard Club, que, em coordenação com as medidas já anunciadas pela Câmara Municipal do Porto, decidiu adiar/cancelar todos os eventos nas suas salas de espetáculos até ao dia 3 de abril".

Ainda no comunicado lê-se que os concertos serão "reagendados para data a anunciar em breve, mantendo-se os bilhetes já adquiridos válidos para as novas datas" e aconselha-se que quem desejar "proceder à devolução do bilhete, deverão solicitá-lo no respetivo local de compra, no prazo máximo de 30 dias a contar da data do evento adiado".